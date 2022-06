Desfile militar marca início de homenagens à rainha Elizabeth

Pelo menos duas pessoas causaram distúrbios durante desfile militar em Londres, que marca o início das comemorações do Jubileu de Platina da rainha Elizabeth, nesta quinta-feira (2). Eles correram na frente de soldados em marcha antes de serem presos, mostraram imagens de TV.

Os dois homens saíram correndo de trás de barreiras, onde dezenas de milhares de pessoas se reuniram na Avenida Mall, que leva ao Palácio de Buckingham, e se deitaram diante de um grupo de soldados.

Um dos indivíduos mostrou uma faixa, antes de a polícia arrastar os homens. Outro usava uma coroa dourada na cabeça.

"Foram feitas várias prisões de pessoas que tentaram entrar na rota do cerimonial do The Mall. As prisões foram relacionadas à ordem pública por obstrução de via", disse a polícia no Twitter.

A polícia agradeceu à multidão que mostrou apoio, aplaudindo os oficiais, que retornaram ao seu posto depois de lidar com o incidente rapidamente."

O colorido desfile militar Trooping the Colour, que ocorre anualmente para comemorar o aniversário oficial da rainha, envolve cerca de 1.500 soldados e autoridades.

Elizabeth participava do desfile a cavalo até 1986 --cinco anos depois de um homem ter disparado seis tiros de festim contra ela quando passava. Na ocasião, ela conseguiu controlar o cavalo, que se assustou com os disparos. A rainha saiu ilesa, e o homem foi preso.

