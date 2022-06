Ucrânia diz que Rússia procura pontos fracos na defesa ucraniana

A Rússia está procurando pontos fracos na defesa ucraniana perto do Rio Siverskyi Donets, no Leste do país, disse hoje (10) o porta-voz do Ministério da Defesa ucraniano, Oleksandr Motuzyanyk.

Ele afirmou à televisão nacional que as forças russas não abandonaram as tentativas de lançar operações na região.

Se a Rússia capturar as cidades de Sievierodonetsk e Lysychansk no Siverskyi Donets, ela controlará Luhansk, uma das duas províncias da região de Donbas que Moscou reivindica em nome dos separatistas.

"O objetivo estratégico da Rússia é a destruição completa da Ucrânia. Eles não nos deixarão viver em paz", disse Motuzyanyk.

"A Federação Russa quer destruir completamente o Estado ucraniano e instalar um governo que possa controlar".

A Rússia já havia negado essas afirmações. Disse que sua "operação militar especial" na Ucrânia visa a desarmar e "desnazificar" o país vizinho. A Ucrânia e seus aliados chamam a invasão de guerra de agressão não provocada.

Para Motuzyanyk, a situação está mais calma no Sul, onde a Rússia está tentando impor seu domínio sobre uma porção de território ocupado que abrange as províncias de Kherson e Zaporizhzhia.

Nataliya Gumenyuk, porta-voz das forças ucranianas no Sul, afirmou que a Rússia tinha 40 mísseis de cruzeiro visando à Ucrânia a partir do mar. Ela não disse como obteve as informações e a Reuters não conseguiu verificar seus comentários.

"Precisamos estar preparados para o aumento dos ataques com mísseis", disse ela à televisão nacional.

