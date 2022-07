Ao menos cinco morrem em terremoto de magnitude 6,1 no Golfo do Irã

Pelo menos cinco pessoas morreram e 49 ficaram feridas em um terremoto de magnitude 6,1 no sul do Irã no início do sábado (2) , informou a mídia estatal, com a área também atingida logo depois por dois fortes tremores de magnitude até 6,3.

Cerca de 24 tremores, dois com magnitude de 6,3 e 6,1, aconteceram após o terremoto das 2h que abalou a vila de Sayeh Khosh, perto da costa do Golfo do Irã, na província de Hormozgan. O tremor mais recente ocorreu por volta das 8h, disseram autoridades à TV estatal.

"Todas as vítimas morreram no primeiro terremoto e ninguém foi ferido nos dois tremores seguintes, pois as pessoas já estavam fora de suas casas", disse Foad Moradzadeh, governador de Bandar Lengeh, segundo a agência estatal de notícias IRNA.

O porta-voz dos serviços de emergência, Mojtaba Khaledi, disse à TV estatal que metade das 49 pessoas feridas tinha tido alta dos hospitais.

