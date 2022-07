ATP cancela torneios de 2022 na China devido a restrições por covid-19

O Masters de Xangai e três outros torneios masculinos de tênis que aconteceriam na China não serão realizados este ano por causa de restrições da covid-19 no país, informou a Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) nesta quinta-feira (21).

A China sediou os Jogos Olímpicos de Inverno sob rigorosos protocolos de saúde em fevereiro, mas quase todos os outros eventos esportivos internacionais no país este ano foram cancelados ou adiados.

O presidente da ATP, Andrea Gaudenzi, disse à Reuters no mês passado que as perspectivas sobre a China em 2022 eram sombrias.

"Isso marca o terceiro ano de cancelamento de torneios da ATP na China, normalmente realizados em setembro e outubro e ocorridos pela última vez em 2019, antes da pandemia", disse a ATP.

Até 20 de julho, a China continental havia confirmado 228.180 casos de covid-19 com sintomas desde o início da pandemia em dezembro de 2019.

Embora o número seja pequeno para os padrões globais, as autoridades na China estão aderindo a uma rigorosa política de covid-19 zero, enquanto outros países relaxaram suas regras e optaram por viver com o vírus.

O Aberto da França e Wimbledon foram realizados recentemente sem restrições de saúde, e era improvável que os jogadores concordassem em ir para a China se houvesse algum período de isolamento envolvido.

