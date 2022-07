Avião militar de carga da Ucrânia cai na Grécia

Um avião de carga ucraniano caiu, na última noite, na Grécia. Oito tripulantes estavam a bordo. O acidente aconteceu perto da localidade de Paleochori, no noroeste do país. O momento da queda foi filmado por moradores da região.

A Autoridade de Aviação Civil da Grécia revela que o piloto do avião, um Antonov, comunicou uma falha em um motor e pediu autorização para pouso de emergência momentos antes do desastre. Um dos motores do aparelho teria pegado fogo.



O avião de carga ucraniano partiu da Sérvia em direção à Jordânia. Não se sabe que tipo de mercadoria transportava. A imprensa grega cogita que a aeronave transportava materiais explosivos, dado que explosões foram ouvidas durante duas horas.

No local do acidente não há luz elétrica, devido a um corte de energia.

