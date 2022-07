Banco Central Europeu aumenta juros pela 1ª vez em uma década

O Banco Central Europeu (BCE) aumentou hoje (21), em Frankfurt, Alemanha, suas taxas de juros pela primeira vez desde 2011 e apresentou um novo programa de compra de títulos para manter os custos dos empréstimos sob controle para os países mais endividados da zona do euro.

A instituição aumentou sua taxa de depósito em 0,50 ponto percentual (pp) para zero, ou duas vezes mais do que havia indicado após sua reunião anterior, em um esforço para conter a inflação recorde na zona do euro.

Também foi elevada a taxa sobre seus leilões semanais e diários em 0,50 ponto, para 0,50% e 0,75%, respectivamente. Novos aumentos em suas três taxas provavelmente virão este ano.

Taxas de juros

"Nas próximas reuniões do Conselho [do banco], uma maior normalização das taxas de juros será apropriada", disse o BCE. "A antecipação hoje da saída dos juros negativos permite que o Conselho faça uma transição para uma abordagem reunião por reunião em relação às decisões sobre as taxas de juros", informou o banco.

Em uma tentativa de amortecer o impacto do aumento dos custos de empréstimo, o BCE também revelou uma nova ferramenta, o Instrumento de Proteção de Transmissão (TPI).

Ele permitirá que o banco compre títulos quando surgirem sinais de fragmentação financeira - uma divergência injustificada nos custos de empréstimo entre os 19 países da zona do euro.

"A escala das compras de TPI depende da gravidade dos riscos enfrentados pela transmissão da política monetária. As compras não são restritas ex ante [antes do fato]", disse o BCE.

O banco central da zona do euro não aumentava as taxas há 11 anos e a taxa de depósito estava em território negativo desde 2014.

