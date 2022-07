Militares ucranianos relatam mortes de russos em combate em Kherson

Militares ucranianos disseram neste sábado (30) que mataram dezenas de soldados russos e destruíram dois depósitos de munição em combates na região de Kherson, o foco da contraofensiva de Kyev no Sul e uma importante ligação nas linhas de abastecimento com Moscou.



O tráfego ferroviário para Kherson sobre o Rio Dnipro foi cortado, informou o Comando Militar do Sul, potencialmente isolando ainda mais de suprimentos as forças russas a oeste do rio na Crimeia ocupada e no Leste.



Autoridades de defesa e inteligência da Grã-Bretanha, que tem sido um dos aliados mais firmes da Ucrânia no Ocidente desde a invasão do país por Moscou em 24 de fevereiro, disseram que as forças russas parecem lutar para manter o ímpeto.



A Ucrânia usou sistemas de mísseis de longo alcance fornecidos pelo Ocidente para danificar gravemente três pontes sobre o Dnipro nas últimas semanas, isolando a cidade de Kherson e – na avaliação de oficiais de defesa britânicos – deixando altamente vulnerável o 49º Exército da Rússia, estacionado na margem oeste do rio.

