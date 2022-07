Oito alpinistas são localizados após colapso de geleira italiana

Oito das pessoas desaparecidas após parte de uma geleira ceder nos Alpes italianos no último domingo (3) foram localizadas com segurança, informou a mídia italiana nesta terça-feira (5), trazendo algum alívio para as equipes de resgate em busca de sobreviventes.

Ao menos sete pessoas morreram na avalanche de domingo na Marmolada, que a mais de 3.300 metros é o pico mais alto das Dolomitas, uma cordilheira nos Alpes orientais italianos que abrange as regiões de Trento e Veneto.

"Quando chegamos, vimos um desastre, percebemos as dimensões dessa enorme avalanche", disse Stefano Coter, chefe da equipe de resgate alpino e uma das primeiras pessoas a chegar ao local.

"Encontramos feridos que precisavam de ajuda e outras pessoas que estavam mortas", acrescentou.

Grande parte da Itália está enfrentando uma onda de calor no início do verão e os cientistas dizem que as mudanças climáticas estão tornando as geleiras anteriormente estáveis ​​mais difíceis de prever.

Com o pico ainda instável, os socorristas têm usado drones e helicópteros para procurar vítimas ou tentar localizá-las por meio de sinais de celular. As equipes encontraram restos mortais ou equipamentos de alpinismo em três ou quatro locais na terça-feira.

Havia temores de que o número de mortos pudesse aumentar muito, com mais 13 pessoas ainda desaparecidas na manhã de terça-feira, mas esse número caiu para cinco pessoas desaparecidas ao longo do dia.

Sete pessoas da lista de desaparecidos já foram localizadas, informou a agência de notícias Ansa. Um italiano que também estava desaparecido estava sendo tratado por seus ferimentos em um hospital na cidade de Treviso, perto de Veneza, desde o acidente no domingo.

A Marmolada permanecerá fechada para turistas por ora para permitir a operação das equipes de resgate, disse Giovanni Bernard, prefeito de Canazei.

