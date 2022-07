Preços de referência do minério de ferro caem na Ásia em meio à covid

Os preços de referência do minério de ferro na Ásia caíram nesta segunda-feira (11) devido a crescentes temores de enfraquecimento da demanda pela matéria-prima na China, maior produtora mundial de aço, onde várias cidades estão aplicando novas restrições contra a covid-19.

O contrato de minério de ferro mais negociado, para entrega em setembro, na Dalian Commodity Exchange da China, encerrou as negociações com queda de 3,3%, a 741 iuanes (US$ 110,37) a tonelada, depois de atingir mais cedo 722 iuanes, seu menor nível desde 6 de julho.

Na Bolsa de Cingapura, o contrato para o próximo mês do ingrediente siderúrgico caiu 4,8%, para US$ 107,45 a tonelada.

"As manchetes implacavelmente negativas sobre a covid em Gansu, Guangdong, Henan, Macau, Xangai e Zhejiang no fim de semana vão jogar um balde de água fria sobre o sentimento a partir de segunda-feira", disse Atilla Widnell, diretor administrativo da Navigate Commodities em Cingapura.

Os governos locais na China, que mantêm uma política dinâmica de zero covid, estão adotando novas restrições --de paralisações de negócios a lockdowns-- para conter novas infecções, com o centro comercial de Xangai se preparando para outra testagem em massa.

O aumento dos embarques de minério de ferro para a China a partir dos principais fornecedores, Austrália e Brasil, também contribui para o clima negativo, disse o diretor.

Isso pode aumentar os estoques de material importado no porto, que subiram pela segunda semana consecutiva, para 128,3 milhões de toneladas em 8 de julho, com base em dados da consultoria SteelHome.

Enquanto isso, a demanda por minério de ferro deve permanecer fraca, já que as siderúrgicas chinesas reduzem a produção enquanto sofrem perdas devido aos altos estoques e aos pedidos mais lentos de aço.

