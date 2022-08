Contagem regressiva: foguete da missão Artemis I chega a espaçoporto

Considerada a primeira etapa da nova fase da exploração espacial, a missão Artemis I chegou na manhã de hoje (18) à reta final. O foguete Space Launch System (SLS), que levará a espaçonave Orion no mais extenso voo elíptico já realizado pela órbita lunar, chegou à base de lançamento do complexo 39B, no Centro Espacial Kennedy, na Flórida.

Nos próximos dias, engenheiros e técnicos farão a configuração dos sistemas de lançamento, que está marcado para as 8h33 do dia 29 de agosto, com uma janela de lançamento de até 2 horas, informou a agência aeroespacial norte-americana Nasa em nota publicada hoje.

Amanhã, sexta-feira (19), a Nasa anunciará as potenciais áreas de aterrissagem da terceira fase da missão Artemis, a Artemis III, que será concretizada apenas em 2025 e será a primeira vez que o homem voltará a Lua desde a missão Apollo 17, em 1972.

Os critérios para a escolha exata do local de aterrissagem serão baseados na qualidade da comunicação para o local, as condições de iluminação e a capacidade de cumprir os objetivos científicos estabelecidos para a missão. A Nasa se propôs a discutir prós e contras de cada uma das áreas avaliadas com a comunidade científica nos próximos meses e manter abertas linhas de sugestão e diálogo em relação às missões Artemis.