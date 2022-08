Portugal tem risco de incêndios em várias regiões

Os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda e Viseu, em Portugal, estão em estado de alerta especial vermelho.

A decisão foi anunciada pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, que admitiu que outros distritos poderão vir a ser alvo de alerta em razão das condições meteorológicas. Ficou agendada para a próxima quarta-feira (3) uma nova reunião para reavaliar a situação.

A fiscalização e o patrulhamento vão ser reforçados pelas Forças Armadas, confirmou o ministro ao final de uma reunião para avaliar o risco de incêndio e a situação meteorológica para os próximos dias.

Perigo máximo

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), há cerca de 130 áreas de vários distritos do país em perigo máximo de incêndio rural em razão do forte calor que atinge grande parte da Europa.

São regiões nos distritos de Bragança, Vila Real, Braga, Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Santarém e Portalegre e quatro municípios no distrito de Faro.



Praticamente todo o restante do território está em perigo muito elevado ou elevado de incêndio rural, à exceção de algumas áreas no litoral.



O perigo de incêndio tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, umidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.



De acordo com as previsões do IPMA, os distritos de Bragança, Vila Real e Braga estão sob aviso vermelho por causa do calor, enquanto Guarda e Castelo Branco estão sob aviso laranja, o segundo mais elevado.

