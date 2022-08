Putin assina decreto para aumentar tamanho das Forças Armadas russas

O presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto nesta quinta-feira (25) para aumentar o tamanho das Forças Armadas da Rússia de 1,9 milhão de integrantes para 2,04 milhões, no momento em que a guerra na Ucrânia entra em seu sétimo mês.

Moscou não revela perdas no conflito desde suas primeiras semanas, mas autoridades ocidentais e o governo de Kiev dizem que são milhares.

A ampliação dos militares inclui um aumento de 137 mil no número de combatentes, para 1,15 milhão. O decreto publicado no portal legislativo do governo entra em vigor em 1º de janeiro.

A última vez que Putin fixou o tamanho do Exército russo foi em novembro de 2017, quando o número de combatentes foi estabelecido em 1,01 milhão de efetivos das Forças Armadas, além de não-combatentes, totalizando 1,9 milhão.

A Rússia não informa quantas baixas sofreu na Ucrânia desde as primeiras semanas da campanha, quando disse que 1.351 soldados foram mortos.

De acordo com estimativas ocidentais, o número real pode ser pelo menos 10 vezes maior, enquanto a Ucrânia diz ter matado ou ferido pelo menos 45 mil soldados russos desde que o conflito - que Moscou chama de operação militar especial - começou, em 24 de fevereiro.

Kiev também relutou em publicar informações sobre quantos de seus soldados morreram na guerra, mas na segunda-feira (22) o chefe das Forças Armadas da Ucrânia disse que quase 9 mil militares morreram.

