Reino Unido declara seca em partes da Inglaterra durante onda de calor

O Reino Unido declarou oficialmente uma seca em partes da Inglaterra nesta sexta-feira (12). A declaração vem no momento em que famílias enfrentam novas restrições no uso de água, em um período prolongado de clima quente e seco que provocou incêndios florestais e testou a infraestrutura do país.

A seca, primeira na Inglaterra desde 2018, significa que as empresas de água intensificarão os esforços para gerenciar o impacto do clima seco nos agricultores e no meio ambiente, inclusive controlando o fornecimento de água para proteger o abastecimento, disse a Agência do Meio Ambiente.

"Todas as empresas de água nos asseguraram que os abastecimentos essenciais ainda estão seguros, e deixamos claro que é seu dever manter esses abastecimentos", disse o ministro da Água, Steve Double, após uma reunião do Grupo Nacional da Seca.

"Estamos mais preparados do que nunca para os períodos de tempo seco, mas continuaremos a monitorar de perto a situação”, disse, ressaltando que tomarão as medidas necessárias.

A seca segue o julho mais seco da Inglaterra em quase 90 anos, um mês em que as temperaturas ultrapassaram 40 graus Celsius pela primeira vez, provocando um foco renovado para os impactos das mudanças climáticas.

Partes da Inglaterra e do País de Gales estão agora no meio de um alerta de "calor extremo" de quatro dias, com muitas regiões cruzando o limite para uma onda de calor, disse o Met Office, enquanto um alerta separado de "saúde" devido ao calor foi prorrogado até terça-feira.

