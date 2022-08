Revisão de tratado nuclear decepciona sobreviventes de bomba atômica

Sobreviventes das bombas atômicas de 1945 em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, manifestaram, hoje (27), em Tóquio, decepção com o fracasso na adoção de um documento final pela conferência de revisão do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares.

O líder de um grupo de sobreviventes em Hiroshima, Mimaki Toshiyuki, disse que não pode deixar de sentir que as regras do tratado são inúteis nas atuais circunstâncias. Ele afirmou que sua meta é ver as armas nucleares abolidas enquanto ainda está vivo, mas considera que as palavras “desarmamento nuclear” são agora ainda mais inatingíveis.

Empenho

O líder de um grupo de sobreviventes em Nagasaki, Kawano Koichi, salientou achar que os países membros careciam desde o princípio de empenho por uma conciliação.

Acrescentou que o fracasso da conferência de revisão do tratado em chegar a um consenso novamente levanta a questão sobre como o mundo vai reagir frente à realidade de que o regime de não proliferação não está funcionando.

Ele disse que, se a questão não for tratada, as armas nucleares ficarão fora de controle, uma possibilidade que ele considera terrível.