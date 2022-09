Agenda de Putin o impede de comparecer ao funeral de Gorbachev

O presidente russo, Vladimir Putin, não comparecerá ao funeral do último líder soviético, Mikhail Gorbachev, no sábado (3), devido a questões de agenda, informou o Kremlin.

Em conversa telefônica com repórteres, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Putin prestou suas homenagens na manhã desta quinta-feira (1º), visitando e colocando uma coroa de flores no Hospital Clínico Central de Moscou, onde Gorbachev morreu na terça-feira.

"Infelizmente, a agenda de trabalho do presidente não permitirá que faça isso em 3 de setembro, então ele decidiu fazer isso hoje", afirmou Peskov.

O porta-voz acrescentou que o funeral de Gorbachev terá "elementos" de funeral de Estado, incluindo guarda de honra, e que o governo está ajudando na organização.

