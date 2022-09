Agricultor palestino encontra tesouro arqueológico na Faixa de Gaza

Um agricultor palestino encontrou vários mosaicos de azulejo da era bizantina. A descoberta foi feita no momento em que o agricultor plantava uma oliveira e a pá que escavava a terra bateu em algo duro. Depois de chamar o filho, os dois escavaram e descobriram mais mosaicos, muitos deles em bom estado. A preocupação no momento é preservar o local, devido aos confrontos armados com os israelenses.

O Hamas, grupo que governa a Faixa de Gaza, vai fazer um anúncio oficial da descoberta. Apesar do entusiasmo, há grande receio em relação ao que vai acontecer com o local, que fica a pouco mais de um quilômetro da fronteira com Israel.

Devido ao conflito Israel-Palestina, existe o medo de que combates possam destruir a descoberta arqueológica, caso que não seria inédito no território.

O mosaico tem 17 iconografias de monstros e pássaros, está bem preservado e tem cores vivas.

“Estes são os mosaicos mais bonitos já descobertos na Faixa de Gaza, tanto em termos de qualidade gráfica quanto na complexidade da geometria”, explicou René Elter, um arqueólogo da Escola Bíblica e Arqueológica francesa de Jerusalém. “Nunca mosaicos com essa qualidade, precisão gráfica e riqueza de cores foram descobertos em Gaza”.

Elter explicou que os mosaicos datam do período entre os séculos 5 e 7. No entanto, o arqueólogo disse que serão necessárias mais escavações e mais estudos para determinar quando os mosaicos foram construídos e se fazem parte de um complexo religioso ou secular.

A Faixa de Gaza é um pequeno enclave palestino entre Israel e o Egito. O local tem grande valor arqueológico, com descobertas de civilizações antigas, que vão da idade do Bronze a eras islâmicas e otomanas.

No entanto, as descobertas feitas raramente são protegidas. Alguns locais foram saqueados, outros foram destruídos devido a novos projetos de construção e lutas constantes com Israel.

Os recursos financeiros para preservar as descobertas são poucos e o próprio Hamas dá pouca importância a elas. Em 2017, algumas máquinas de grande porte destruíram grande parte de um local com vestígios da era do Bronze para construir blocos de habitação, numa faixa de apenas 300 quilômetros quadrados onde vivem mais de 2 milhões de pessoas.

Apesar dos problemas, há alguns locais que foram preservados e restaurados. O Hamas anunciou que esses mosaicos são “uma grande descoberta” e que vai fazer uma declaração oficial nos próximos dias.

O proprietário da terra onde foram descobertos os mosaicos não quis se identificar e protegeu as peças, esperando receber uma compensação pecuniária por proteger importante descoberta histórica.

René Elter alertou para o fato de os mosaicos estarem em perigo iminente, pela localização tão próxima da fronteira com Israel. Ele também se mostrou preocupado com a falta de experiência daqueles que se encontram na escavação. “É imperioso que se organize rapidamente uma intervenção de emergência”.

