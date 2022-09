Congresso dos EUA anuncia orçamento provisório para evitar paralisação

O Senado dos Estados Unidos realizará uma votação inicial sobre uma medida provisória de gastos nesta terça-feira (27) para manter as agências federais funcionando até o final desta semana, enquanto o Congresso continua a negociar projetos de lei para financiar o governo até o próximo ano fiscal.

Os democratas do presidente Joe Biden controlam ambas as casas do Congresso e devem evitar uma embaraçosa paralisação parcial do governo apenas seis semanas antes das eleições de 8 de novembro, quando o controle do Congresso estará em jogo.

O projeto de lei, que estenderá o financiamento geral do governo até 16 de dezembro, pede US$ 12,3 bilhões em novos investimentos para ajudar a Ucrânia a combater a invasão russa, disse a presidente do Comitê de Dotações da Câmara dos Deputados, Rosa DeLauro, em comunicado.

O Congresso recorreu a esse tipo de projeto de lei de gastos temporários de última hora em 43 dos últimos 46 anos devido ao fracasso em aprovar dotações anuais a tempo para o início do ano fiscal federal, de acordo com um estudo do governo.

O resultado de uma primeira votação não foi claro devido a uma briga por um complemento do senador democrata Joe Manchin, que pressionou para incluir uma medida para acelerar o processo de licenciamento governamental a projetos de energia.

Mesmo que a votação processual de hoje falhe, os líderes da Câmara dos Deputados e do Senado devem mudar de marcha para aprovar prontamente a lei de gastos até a meia-noite de sexta-feira (30).

É quando as agências governamentais ficam sem dinheiro com o início de um novo ano fiscal no sábado, 1° de outubro.

Com o clima frio de inverno se aproximando nos Estados Unidos, a legislação fornece US$ 1 bilhão de dólares adicionais para o Programa de Assistência de Energia Doméstica de Baixa Renda "para ajudar a lidar com a pressão sobre os bolsos das famílias de baixa renda devido à inflação", disse DeLauro.

*Reportagem adicional de Patricia Zengerle, Doina Chiacu, Susan Heavey e Ahmed Aboulenein

