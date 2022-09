Funeral da rainha será maior teste de segurança da história

A força policial de Londres disse que o funeral de Estado da rainha Elizabeth II será a maior operação de segurança já realizada, enquanto primeiros-ministros, presidentes e membros da realeza de todo o mundo se reúnem para prestar suas homenagens.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente francês, Emmanuel Macron, estão entre os convidados do exterior que confirmaram presença.

Nesta semana, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro também confirmou presença no funeral da monarca, marcado para a próxima segunda-feira (19).

"Posso confirmar que este será o maior evento de policiamento individual que a Polícia Metropolitana já realizou", disse o vice-comissário assistente da Polícia Metropolitana de Londres, Stuart Cundy, a repórteres.

"Como um evento único, isso é maior do que as Olimpíadas de 2012. É maior do que o fim de semana do Jubileu de Platina". O Jubileu de Platina foi celebrado neste ano de 2022, marcando os 70 anos de reinado da monarca.

*Com informações da Reuters