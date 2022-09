Príncipe William diz estar honrado pela nomeação a príncipe de Gales

O príncipe William disse estar honrado por ser o novo príncipe de Gales ao conversar com o primeiro-ministro galês, Mark Drakeford, neste domingo (11), informou o Palácio de Kensington em comunicado.

William recebeu o título, anteriormente mantido por seu pai por mais de 50 anos, após a morte de sua avó, a rainha Elizabeth, na quinta-feira.

"O príncipe reconheceu a profunda afeição dele e da princesa pelo País de Gales, tendo feito sua primeira casa de família em Anglesey, inclusive durante os primeiros meses da vida do príncipe George", disse o comunicado.

"O príncipe e a princesa passarão os próximos anos e meses aprofundando seu relacionamento com as comunidades em todo o País de Gales. Eles querem fazer sua parte para apoiar as aspirações do povo galês e destacar os desafios e oportunidades à frente deles.”

