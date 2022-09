Protestos se intensificam no Irã e número de mortos sobe

Autoridades iranianas informaram hoje (21) que três pessoas, incluindo um membro das forças de segurança, foram mortas durante os protestos no país, que entram no quinto dia, devido à morte de uma mulher sob custódia policial.

Grupos de direitos humanos relataram que pelo menos mais uma pessoa morreu nessa terça-feira, o que elevaria o número de mortos para pelo menos sete.

A morte, na semana passada, de Mahsa Amini, de 22 anos, que foi presa pela polícia moral em Teerã por "trajes inadequados", desencadeou revolta por questões como liberdades na República Islâmica e uma economia sofrendo com as sanções.

Depois de começar, no sábado (17), no funeral de Amini na província do Curdistão do Irã, os protestos tomaram conta de grande parte do país, provocando confrontos enquanto as forças de segurança tentavam suprimi-los.

O líder supremo aiatolá Ali Khamenei não mencionou os protestos - alguns dos piores distúrbios do Irã desde os confrontos de rua no ano passado por falta de água - durante discurso feito hoje sobre a guerra Irã-Iraque, de 1980 a 1988.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

.