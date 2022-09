Tempestade Fiona atinge costa do Canadá e deixa milhares sem energia

A poderosa tempestade Fiona atingiu o leste do Canadá neste sábado (24), com ventos com força de furacão derrubando árvores e linhas de energia, deixando centenas de milhares de casas e negócios sem eletricidade.

O Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC, na sigla em inglês) disse que o núcleo da tempestade, rebaixada para Ciclone Pós-Tropical Fiona, agora estava no Golfo de St. Lawrence após passar pela Nova Escócia.

"Estava um loucura, parecia que todo o telhado ia explodir", disse Gary Hatcher, aposentado que mora em Sydney, Nova Escócia, perto de onde a tempestade atingiu a terra.

A Fiona, que quase uma semana atrás atingiu Porto Rico e outras partes do Caribe, tocou o solo entre Canso e Guysborough, Nova Scotia, onde o Centro Canadense de Furacões disse que registrou o que pode ter sido a menor pressão barométrica de qualquer tempestade a atingir a terra na história do país.

"Ficamos acordados a noite inteira", disse Dave DeBlois, acrescentando que não houve grandes danos à sua casa. "Foi um pouco assustador em alguns momentos, você conseguia sentir a casa balançar".

Cerca de 79% dos consumidores ficaram sem energia em Nova Scotia, disseram prestadoras de serviço de energia. A região também sofria com serviço de celular irregular. A polícia da região relatou várias estradas fechadas.

A tempestade enfraqueceu um pouco ao se dirigir ao norte. Até às 8h, horário local, estava no Golfo de St. Lawrence, a cerca de 340 kms de Halifax, com ventos máximos de 140 kms/h e em direção ao norte, disse o Centro dos EUA.

Especialistas previram ventos fortes, tempestades e chuvas intensas. Espera-se que a tempestade enfraqueça gradualmente, mas mantendo ventos com força de furacão até a tarde deste sábado, disse o Centro.

Designada como furacão ao atingir as ilhas do Caribe no começo da semana, a tempestade matou pelo menos oito pessoas e derrubou a eletricidade de todo o povo de 3,3 milhões de pessoas de Porto Rico durante uma onda de calor. Quase um milhão de pessoas seguiam sem energia cinco dias depois.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, adiou neste sábado seu embarque para o Japão, onde participará do funeral do ex-primeiro-ministro, Shinzo Abe, para receber informações e apoiar a resposta de emergência do governo, disse a secretária de imprensa, Cecely Roy, no Twitter.

A tempestade pode ser mais feroz do que o Furacão Juan em 2003 e o Furacão Dorian em 2019, disse o metereologista do Centro Canadense de Furacões, Bob Robichaud, na sexta-feira.

As duas maiores companhias aéreas do país, Air Canada e WestJet, suspenderam serviços regionais desde a sexta-feira.

