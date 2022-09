Tumulto em show na Guatemala deixa pelo menos 9 mortos e 20 feridos

Pelo menos nove pessoas morreram e 20 ficaram feridas durante tumulto em um grande show na cidade de Quetzaltenango, no oeste da Guatemala, informaram serviços de emergência nesta quinta-feira (15).

Os socorristas estavam ajudando pessoas feridas e ambulâncias estavam no local, mostraram imagens da Cruz Vermelha da Guatemala no Twitter. A mídia local descreveu o show como evento que marca Dia da Independência do país da América Central.

Os feridos, alguns com suspeita de fraturas, estavam sendo levados ao hospital, disseram bombeiros.

