Ucrânia e G7 criticam Rússia por referendos em regiões ucranianas

A Ucrânia e as nações do Grupo dos Sete – que reúne os Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e o Canadá - criticaram fortemente a Rússia pela realização de referendos nas regiões que controla no leste e no sul ucraniano.

A crítica se segue à decisão russa de conduzir votação nas regiões ucranianas de Donetsk, Luhansk, Zaporíjia e Kherson sobre a anexação à Rússia. Moscou diz que os referendos serão realizados até terça-feira.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, afirmou que a decisão russa, além de ser crime contra a lei internacional e ucraniana, é também crime contra povo específico e seu país.

Os líderes do G7 emitiram um comunicado de que jamais reconhecerão "esses referendos que parecem ser um passo rumo à anexação pela Rússia" ou "suposta anexação, se ocorrer".

