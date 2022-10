Aliado de Putin diz que 23 soldados morreram em ataque ucraniano

O líder checheno Ramzan Kadyrov, aliado próximo do presidente russo, Vladimir Putin, disse nessa quinta-feira (27) que 23 de seus soldados foram mortos e 58 ficaram feridos em um ataque de artilharia ucraniano nesta semana.

Os comentários de Kadyrov foram incomuns, uma vez que as forças pró-Moscou raramente admitem grandes perdas no campo de batalha desde o início da guerra. Em comunicado no Telegram, Kadyrov afirmou que o incidente ocorreu na região de Kherson, no Sul.

"Todas as operações de resgate no local foram concluídas e há uma lista final de mortos e feridos - 23 soldados foram mortos e 58 feridos", acrescentou.

Kadyrov, que lidera a região de maioria muçulmana da Chechênia, no Sul da Rússia, se descreve como soldado de Putin e diz que enviou milhares de homens para lutar na guerra.

"Sim, nossas perdas nas primeiras horas daquele dia foram grandes, mas os chechenos estão participando da jihad. Se eles estão destinados a cair na guerra santa, é uma honra e uma grande alegria para todo verdadeiro muçulmano", disse.

As forças chechenas realizaram um ataque de vingança e mataram cerca de 70 ucranianos, relatou. A Reuters não conseguiu verificar imediatamente a informação de Kadyrov.

