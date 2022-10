Conselho Europeu busca resposta às crises energética e econômica

Os líderes dos 27 países do Conselho Europeu reúnem-se até amanhã (21) em Bruxelas, na Bélgica, para procurar consensos na resposta às diversas crises. A energia e os consequentes abalos econômico e financeiro são os temas prioritários.

Todos concordam que são necessárias decisões conjuntas, mas ainda não conseguiram chegar a um acordo sobre quais. E parece pouco provável que saiam já desta cúpula.

Entre as propostas da comissão estão os preços do gás.



Antes do início da reunião, António Costa, Pedro Sánchez e Emmanuel Macron encontram-se para discutir a criação de um gasoduto nos Pireneus - tendo em vista o transporte de gás e, no futuro, de hidrogênio, para assim reduzir a dependência do fornecimento russo.

A Alemanha apoia o projeto, mas a França continua a se opor.

É proibida a reprodução deste conteúdo.