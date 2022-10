Flórida e Carolinas do Norte e do Sul contam custos do furacão Ian

Flórida, Carolina do Norte e Carolina do Sul enfrentaram hoje (1º) uma varredura massiva da destruição causada pelo furacão Ian, depois que uma das tempestades mais poderosas que já atingiu o continente americano causou dezenas de bilhões de dólares em danos e matou mais de 20 pessoas.

Novas imagens da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica mostraram que várias casas de praia e a instalação de um hotel que margeavam a costa da Ilha Sanibel, na Flórida, foram varridos pela tempestade do Ian. Embora a maioria das casas ainda estivesse de pé, elas pareciam ter danos no telhado, mostraram as imagens.

Ian, agora um ciclone pós-tropical, estava enfraquecendo, mas ainda com previsão de trazer condições traiçoeiras para partes das Carolinas, Virgínia e Virgínia Ocidental na manhã deste sábado, de acordo com o National Hurricane Center.

"Inundações grandes e até recordes dos rios continuarão no centro da Flórida até a próxima semana. Inundações limitadas, urbanas e de pequenos córregos são possíveis nos Apalaches centrais e no sul do Atlântico Médio neste fim de semana, com pequenas inundações de rios esperadas nas Carolinas costeiras", disse.

A tempestade atingiu a costa do Golfo da Flórida na quarta-feira (28), transformando cidades litorâneas em áreas de desastre. Na sexta-feira (30), ele atingiu a orla de Georgetown, ao norte da cidade histórica de Charleston, na Carolina do Sul, com ventos de 140 km/h.

As estradas foram inundadas e bloqueadas por árvores, enquanto vários cais foram danificados.

Aproximadamente 1,7 milhão de residências e empresas ficaram sem energia nas Carolinas e na Flórida na manhã deste sábado, de acordo com o site de rastreamento.

Tanto o número de vítimas quanto os custos de reparo permanecem incertos, mas a extensão dos danos se tornava aparente à medida que a Flórida entra em seu terceiro dia após o primeiro golpe do Ian.

Houve relatos de pelo menos 21 mortes, disse Kevin Guthrie, diretor da Divisão de Gerenciamento de Emergências do estado, na manhã de sexta-feira, enfatizando que algumas delas permaneceram não confirmadas.

Cerca de 10 mil pessoas estavam desaparecidas, disse ele, mas muitas delas provavelmente estavam em abrigos ou sem energia.

Enquanto isso, as seguradoras se preparavam para um impacto entre 28 bilhões e 47 bilhões de dólares, no que poderia ser a tempestade mais custosa na Flórida desde o furacão Andrew em 1992, de acordo com a empresa norte-americana de dados e análises de propriedades CoreLogic.

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, aprovou uma declaração de desastre, disponibilizando recursos federais para os condados afetados pela tempestade.

"Estamos apenas começando a ver a escala dessa destruição. É provável que esteja entre as piores da história do país", disse ele.

Biden também declarou hoje uma emergência na Carolina do Norte.

Devastador

A cidade de Fort Myers, na Flórida, perto de onde o olho da tempestade chegou pela primeira vez, sofreu um grande golpe, com várias casas destruídas.

Centenas de moradores de Fort Myers fizeram fila em uma loja Home Depot na sexta-feira no lado leste da cidade, na esperança de comprar latas de gás, geradores, água engarrafada e outros suprimentos. A fila era tão extensa quanto um campo de futebol.

Centenas de quilômetros ao norte, em Georgetown, os moradores também tentavam reorganizar suas vidas.

