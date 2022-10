Prêmio Nobel da Literatura é atribuído à francesa Annie Ernaux

O Prêmio Nobel da Literatura de 2022 foi atribuído à autora francesa Annie Ernaux. A laureada foi anunciada pela Academia sueca, em Estocolmo, nesta quinta-feira (6).

Segundo a Academia, a escritora francesa foi premiada “pela coragem e acuidade clínica com que descortina as raízes, os estranhamentos e os constrangimentos coletivos da memória pessoal”.

A Academia distinguiu Ernaux pela escrita "de forma consistente e de diferentes ângulos", na qual "examina uma vida marcada por fortes disparidades de gênero, linguagem e classe" e reconheceu que o caminho da escritora francesa "foi longo e árduo".

BREAKING NEWS:

The 2022 #NobelPrize in Literature is awarded to the French author Annie Ernaux “for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory.” pic.twitter.com/D9yAvki1LL — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2022

O laureado de 2021 com o Nobel da Literatura foi Abdulrazak Gurnah “pela sua penetração intransigente e compassiva dos efeitos do colonialismo e do destino dos refugiados no abismo entre culturas e continentes”.

A cerimônia de entrega do Nobel da Paz será no dia 10 de dezembro em Oslo, na Noruega, onde os laureados recebem o prêmio, que consiste em uma medalha e um diploma, juntamente com um documento que confirma o montante monetário do prêmio, que este ano é de 10 milhões de coroas suecas (cerca de 919 mil euros, no câmbio atual) a ser dividido pelas várias categorias.