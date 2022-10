Prêmio Nobel de Medicina é atribuído ao cientista sueco Svante Pääbo

O Prêmio Nobel de Medicina foi atribuído ao cientista sueco Svante Pääbo pelas suas descobertas sobre a evolução humana. O vencedor foi anunciado pelo secretário-geral do Comitê Nobel, Thomas Perlmann, em Estocolmo, na Suécia.

Svante Pääbo foi reconhecido com o Nobel de Medicina ou Fisiologia "pelas suas descobertas sobre os genomas de hominídeos extintos e a evolução humana", disse nesta segunda-feira (3) o Comitê do Nobel no Instituto Karolinska, em Estocolmo. O especialista em genética, de 67 anos, centrou a sua investigação no genoma dos Neanderthal.

O biólogo sueco é especialista em genética e diretor do Departamento de Genética do Max Planck Institute, na Alemanha. Por meio de sua investigação pioneira, Svante Pääbo "realizou algo aparentemente impossível: sequenciar o genoma do Neandertal, um parente extinto dos humanos atuais".

"Também fez a descoberta sensacional de um hominídeo anteriormente desconhecido, Denisova", explica, em nota, o Comitê.

De acordo com o Instituto Karolinska, "Pääbo também descobriu que a transferência de genes ocorreu desses hominídeos, agora extintos, para o Homo sapiens, após a migração para fora da África há cerca de 7o mil anos".

Começou nesta segunda-feira o período em que são atribuídos os prêmios Nobel, tendo começado, como é tradição, com a categoria de medicina. A escolha do Nobel de Medicina é proposta pelo Instituto Karolisnka, um centro de pesquisa sueco de prestígio mundial.

No ano passado, o Nobel da Medicina foi atribuído a David Julius e Ardem Patapoutian "pelas suas descobertas de receptores para a temperatura e o tato".

Os prêmios Nobel foram criados pelo cientista e industrial sueco Alfred Nobel (1833-1896), com o objetivo de legar grande parte da sua fortuna a pessoas que trabalhem por "um mundo melhor". O prestígio internacional dos prêmios Nobel deve-se, em grande parte, às quantias atribuídas, que atualmente chegam a 10 milhões de coroas suecas (mais de 953 mil euros).

