Presidente dos EUA receberá hoje vacina mais recente contra covid-19

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, receberá nesta terça-feira (25) uma dose de vacina atualizada contra a covid-19 ao lançar um novo esforço para aumentar o número de norte-americanos, especialmente idosos, a receberem vacinas antes do feriado do dia de Ação de Graças, no fim de novembro, e do próximo inverno, que começa em dezembro, no hemisfério norte.

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse ontem (24) que cerca de 12 milhões de norte-americanos estão recebendo as doses atualizadas, um aumento de quase 60% em relação às primeiras semanas após o lançamento, no mês passado. Mas é preciso mais progresso.

“À medida que o clima fica mais frio, os americanos devem tomar medidas para se manterem protegidos”, disse a Casa Branca, observando que a covid-19, a gripe e outras doenças respiratórias se espalham mais rapidamente no inverno, quando as pessoas passam mais tempo em ambientes fechados.

O início da temporada de gripe nos Estados Unidos está coincidindo com relatos de casos de vírus sincicial respiratório, ou VSR, especialmente em crianças, sobrecarregando os hospitais nas últimas semanas.

Obter a dose de reforço atualizada contra a covid-19 e uma vacina contra a gripe protegerá os norte-americanos que estão entrando na temporada de férias e reduzirá a carga sobre o sistema de saúde, disse hoje o coordenador de covid-19 da Casa Branca, Ashish Jha.

Apenas 20 milhões de pessoas nos Estados Unidos receberam a vacina atualizada contra a covid-19. Já entre os idosos, a proporção cai para um em cada cinco, disse a Casa Branca na semana passada.

