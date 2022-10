Primeira-ministra britânica demite ministro das Finanças

A primeira-ministra britânica, Liz Truss, demitiu seu ministro das Finanças, Kwasi Kwarteng, nesta sexta-feira (14) e desfez partes de seu pacote econômico em uma tentativa de permanecer no poder e sobreviver à turbulência política e do mercado.

A libra e os títulos do governo britânico caíram, enquanto Truss dava uma entrevista de oito minutos em Downing Street, com economistas e investidores, dizendo que a reversão adotada por ela de cortes de impostos de £ 20 bilhões (US$ 22 bilhões) provavelmente não acalmaria os mercados financeiros.

Liz Truss disse que aceitou ter ido "além e mais rápido" do que os mercados esperavam durante seus 37 dias no cargo.

"Hoje agi de forma decisiva porque minha prioridade é garantir a estabilidade econômica de nosso país", disse ela. "Quero ser honesta, isto é difícil. Mas vamos superar esta tempestade."

Demissão

Mais cedo, Liz Truss demitiu seu ministro das Finanças e amigo íntimo Kwarteng, depois que ele foi forçado a correr de volta a Londres durante a noite, deixando as reuniões do FMI em Washington.

Para substituí-lo, ela nomeou Jeremy Hunt, um ex-secretário do exterior e da saúde que havia apoiado seu rival Rishi Sunak na corrida para se tornar líder do Partido Conservador. Ele é o quarto ministro das Finanças em quatro meses no Reino Unido, onde milhões de pessoas estão enfrentando uma crise do custo de vida.

"Isto marca a primeira vez em décadas - desde pelo menos os anos 1990 - que os mercados financeiros forçaram o governo de uma grande economia desenvolvida com seu próprio banco central a capitular sobre as principais ambições fiscais", disseram analistas da Evercore.

Kwarteng se torna o ministro das Finanças do Reino Unido com menos tempo no cargo, exceto por um predecessor que morreu repentinamente em 1970. "Você me pediu para me afastar como seu chanceler. Eu aceitei", escreveu ele em sua carta de demissão a Truss.

Liderança

A própria posição de Truss está agora em perigo. Ela ganhou a liderança do Partido Conservador no mês passado ao prometer vastos cortes de impostos e desregulamentação para tirar a economia de anos de crescimento estagnado, e a política fiscal que Kwarteng anunciou em 23 de setembro visava concretizar essa visão.

Mas a resposta dos mercados foi tão feroz que o Banco da Inglaterra teve que intervir para evitar que os fundos de pensão fossem apanhados no caos, à medida que os custos de empréstimos e hipotecas aumentaram.

Os rendimentos dos títulos de longo prazo que suportaram a agitação do mercado estão agora a cerca de meio ponto percentual das máximas de 20 anos que atingiram na quarta-feira, e não estão mais voltando aos níveis vistos antes de 23 de setembro.

Somando-se às pressões do mercado, pesquisas mostram que o apoio ao Partido Conservador entrou em colapso, levando muitos colegas a procurar maneiras de forçar Liz Truss a sair do cargo

Retorno ao mercado

Tendo desencadeado perdas no mercado, Liz Truss corre o risco de derrubar o governo se não conseguir encontrar um pacote de cortes de gastos públicos e aumentos de impostos que acalme os investidores e possa passar pelo Parlamento.

Sua busca por economias será dificultada pelo fato de que sucessivos governos Conservadores têm cortado orçamentos de departamentos por anos.

Entretanto, a disciplina dentro de seu partido tem se decomposto, fraturada por lutas internas tendo primeiro encontrado dificuldades para chegar a um acordo sobre uma maneira de deixar a União Europeia e depois sobre como enfrentar pandemia da covid-19 e fazer crescer a economia.

Chris Bryant, parlamentar sênior do Partido Trabalhista, disse que Liz Truss poderia sobreviver, mas estava "gravemente ferida" e corria o risco de alienar o direito do partido que a elegeu. Ele descreveu a situação como "confusão".

"Se você não consegue fazer seu orçamento ser aprovado pelo Parlamento, não pode governar", disse Bryant no Twitter.

Colaboraram Kate Holton e Alistair Smout

É proibida a reprodução deste conteúdo