Rússia prevê aumento de pressão por sanções, diz Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje (6) que a demanda do consumidor continua fraca e que prevê que a pressão das sanções sobre a economia russa se intensifique, em reunião com autoridades do governo.

"Em geral, a situação aqui é estável", afirmou Putin. "Ao mesmo tempo, é importante entender que a pressão das sanções sobre a Rússia só aumentará."

O Ocidente atingiu Moscou com sanções sem precedentes, depois que a Rússia enviou dezenas de milhares de soldados para a Ucrânia em 24 de fevereiro, o que chama de "operação militar especial".

A economia russa desafiou previsões de analistas ocidentais, de que estava enfrentando impacto de 15% no Produto Interno Bruto (PIB) este ano.

O Ministério da Economia da Rússia agora espera uma contração de 2,9% em 2022, enquanto líderes ocidentais preveem que o impacto das sanções seja duradouro e retenha a economia russa por anos.

Vazamento de gás

A Rússia foi informada por canais diplomáticos de que não há planos de convidar Moscou para participar de uma investigação sobre vazamentos de gás do Nord Stream, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres nesta quinta-feira (6).

Peskov acrescentou que a Rússia considera impossível conduzir a investigação sem a participação de Moscou.

