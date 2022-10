Sou uma lutadora, não uma desistente, diz premiê britânica

A primeira-ministra britânica, Liz Truss, disse que é uma "lutadora, não uma desistente" ,ao tentar reafirmar a autoridade sobre as fileiras tensas de seu Partido Conservador nesta quarta-feira (19), em meio a crescentes relatos da mídia de que o impulso está crescendo para derrubá-la.

Truss busca apoio dentro do partido, depois que foi forçada a abandonar um plano de corte de impostos, levando alguns parlamentares conservadores a pedir que ela fosse substituída como líder, apenas algumas semanas depois de assumir o cargo.

Ela admitiu que seus planos econômicos radicais foram "muito longe e rápido demais" depois que os investidores abandonaram a libra e os títulos do governo.

Com as taxas de hipoteca subindo e os números oficiais mostrando a inflação de volta a uma máxima de 40 anos, Truss, eleita pelos conservadores com a promessa de cortes de impostos e manutenção dos gastos públicos, luta para convencer o público e seu partido de que pode abordar a crise do custo de vida.

"Eu deixei claro que sinto muito e cometi erros", disse Truss enquanto respondia a perguntas no Parlamento. "Sou alguém que está preparada para enfrentar de frente, para tomar as decisões difíceis."

As especulações sobre o futuro da primeira-ministra continuam a crescer, com a mídia relatando que os conservadores dissidentes já estão avaliando quem deve substituí-la, não mais se ela deve sair.

Truss também enfrentou comentários do líder trabalhista, Keir Starmer, de que um novo livro está sendo escrito sobre o tempo dela no cargo e deve sair até o Natal.

A premiê e seu novo ministro das Finanças, Jeremy Hunt, estão tentando desesperadamente equilibrar as contas, depois que o programa econômico, agora desfeito, destruiu a confiança dos investidores.

Analistas disseram que ganhar uma importante votação nesta quarta-feira pode permitir que ela e apoiadores digam que o partido tem confiança em sua liderança.

