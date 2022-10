Ucrânia: Rússia destruiu mais de um terço do setor de energia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse hoje (25), em conferência sobre a reconstrução da Ucrânia, que foguetes russos e drones de fabricação iraniana destruíram mais de um terço do setor de energia de seu país.

Ele disse também, na conferência em Berlim por videoconferência, que a Ucrânia ainda não recebeu "um único centavo" para um plano de recuperação rápida, no valor total de US$ 17 bilhões.

"A Rússia está destruindo tudo, para que seja mais difícil para nós no inverno", disse Zelenskiy durante o encontro, que contou com a presença do chanceler alemão Olaf Scholz, da chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen e de outros políticos e autoridades.

