Após bombardeio russo, central nuclear de Zaporizhia está sem energia

A maior central nuclear da Europa, a de Zaporizhia, no Sul da Ucrânia, ficou completamente sem energia elétrica depois do bombardeio russo na quarta-feira (2), que danificou as duas únicas linhas de alta tensão que ligavam a central à rede elétrica ucraniana.

A Energoatom, operadora estatal das centrais nucleares da Ucrânia, informou nesta quinta-feira (3) na rede social Telegram sobre a desconexão da central nuclear da rede elétrica ucraniana, localizada em território da Ucrânia, mas atualmente sob controle militar russo.

"Devido a bombardeios russo, ontem, 2 de novembro de 2022, as duas linhas de alta tensão restantes que conectam a central nuclear de Zaporizhia à rede elétrica da Ucrânia foram danificadas. A central perdeu totalmente a energia às 23h04, horário local [16h04 em Brasília] ", explicou a empresa. “Todos os 20 geradores foram ligados”, disse a empresa.

November 2, 2022, as a result of russian shelling, the last two high-voltage transmission lines linking the Zaporizhzhya NPP to the Ukrainian power system were damaged.



