Cepal: 3º ano de pandemia prolonga crise social na América Latina

Os impactos sociais e econômicos da pandemia de covid-19 persistem na América Latina e no Caribe, onde a pobreza e a desigualdade se agravaram nos últimos anos. Uma "crise silenciosa" atinge o setor educacional, colocando uma geração inteira em risco, afirmou a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), com sede em Santiago, em relatório divulgado hoje.

O órgão das Nações Unidas alertou que a região não está conseguindo retomar o crescimento e reduzir a pobreza, enfrentando também, no terceiro ano da pandemia, cenário de incerteza, inflação alta, crescente informalidade trabalhista e precária recuperação dos postos de trabalho.

“Os impactos sociais que a pandemia trouxe não diminuíram, e a região não conseguiu retomar o caminho do crescimento”, disse a Cepal.

"Em segundo lugar, destaca-se o impacto da pandemia no setor educacional - uma crise silenciosa como consequência da interrupção muito prolongada da educação presencial na região e suas repercussões na perda da aprendizagem, que não foi abordado como parte da resposta imediata à crise", acrescentou.

Ao citar dados da Unesco, coletados entre fevereiro de 2020 e março de 2022, os países da América Latina e do Caribe interromperam total ou parcialmente as aulas presenciais por uma média de 70 semanas, superando em muito o que aconteceu em outras regiões do mundo.

“O impacto da interrupção prolongada da educação presencial é devastador”, observou a Cepal.

A primeira infância e o nível pré-primário são os mais afetados no curto prazo por deficiências no acesso e qualidade da educação a distância. A desigualdade pesou em várias questões, como disponibilidade de internet, superlotação nas casas ou estar sob a responsabilidade de adultos com baixo nível educacional.

Junto com a deterioração no panorama educacional, as crianças e jovens da região também verão seu desenvolvimento ameaçado devido a problemas nutricionais causados ​​pelo aumento dos preços dos alimentos, o que acarretará aumento da desnutrição, sobrepeso e obesidade.

Com cenário externo marcado por pressões inflacionárias impulsionadas pela guerra na Ucrânia, a Cepal estima que a região crescerá 1,4% em 2023, abaixo dos 3,2% previstos para 2022 segundo dados revisados ​​recentemente em relação aos divulgados em agosto passado.

Além disso, a pobreza atingirá 45,4% dos menores de 18 anos em 2022, 13,3 pontos percentuais acima da média da população total, acrescentou.

