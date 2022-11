Pequim fecha parques e museus em meio a aumento de casos de covid-19

Pequim fechou parques, shoppings e museus nesta terça-feira (22), enquanto mais cidades chinesas retomaram os testes em massa para covid-19, em meio a um aumento de casos que aumntou a preocupação com a economia e diminuiu as esperanças de uma reabertura rápida.

A China notificou 28.127 novos casos por transmissão doméstica nessa segunda-feira, aproximando-se do pico diário de abril, com infecções na cidade de Guangzhou, no Sul, e em Chongqing, no Sudoeste, respondendo por cerca de metade do total.

Em Pequim, os casos atingem novos recordes todos os dias, levando a pedidos do governo municipal para que mais moradores fiquem confinados e mostrem prova de um teste de covid negativo, com não mais de 48 horas, para entrar em prédios públicos.

A onda de infecções está testando os ajustes recentes que a China fez em sua política de covid-zero, com o objetivo de tornar as autoridades mais direcionadas nas medidas de repressão e afastá-las dos lockdowns e testes gerais que estrangularam a economia e frustraram os residentes quase três anos após a pandemia.

"Alguns de nossos amigos faliram e alguns perderam seus empregos", disse uma aposentada de Pequim, de 50 anos, de sobrenome Zhu.

“Não podemos fazer muitas atividades que pretendíamos fazer e é impossível viajar. Portanto, esperamos realmente que a pandemia termine o mais rápido possível”, acrescentou.

Autoridades de saúde atribuíram mais duas mortes à covid-19, depois de três no fim de semana, as primeiras na China desde maio.

Tianjin, perto de Pequim, tornou-se hoje o mais recente local a solicitar testes em toda a cidade, após ordem semelhante em Shijiazhuang no domingo.

Mesmo após as diretrizes ajustadas, a China continua sendo exceção global com suas rígidas restrições contra a covid, incluindo fronteiras que permanecem quase fechadas.

Medidas mais rígidas em Pequim e em outros lugares, mesmo quando a China tenta evitar lockdown em toda a cidade, como o que paralisou Xangai este ano, renovaram as preocupações dos investidores com a segunda maior economia do mundo, pesando sobre as ações e levando os analistas a reduzir as previsões para a demanda de petróleo da China no fim do ano.

