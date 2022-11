Trabalhadores são banidos de usina nuclear na Ucrânia

As Forças Armadas da Ucrânia disseram nesta segunda-feira (28) que Moscou proibiu técnicos ucranianos que se recusaram a assinar contratos com a empresa de energia atômica da Rússia de entrar na vasta usina nuclear de Zaporizhzhia, que as forças russas tomaram em março.

A maior usina nuclear da Europa, que fica na região parcialmente ocupada de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, tem sido operada por técnicos ucranianos durante a guerra, apesar de estar sob controle russo.

“De acordo com as informações disponíveis, a partir de hoje os ocupantes proibiram a entrada no território do Zaporizhzhia NPP para trabalhadores que se recusaram a assinar contratos com a Rosatom", disse o Estado-Maior da Ucrânia em sua atualização diária de guerra.

Não houve comentários imediatos da Rússia sobre a alegação. Um porta-voz da empresa nuclear Energoatom, da Ucrânia, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.