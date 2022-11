Tremor de magnitude 5,4 na Indonésia deixa pelo menos 20 mortos

Um terremoto de magnitude 5,4 atingiu hoje Cianjur, na província indonésia de Java Ocidental, deixando pelo menos 20 mortos e 300 feridos, segundo autoridade local, além de danos significativos em casas e serviços de infraestrutura.

"De acordo com as informações que tenho no momento, quase 20 pessoas morreram e pelo menos 300 estão recebendo tratamento. A maioria sofreu fraturas depois de ter ficado presa nos escombros de prédios", disse Herman Suherman, chefe da administração municipal de Cianjur, ao canal de televisão Metro TV.

A província de Java Ocidental, com quase 50 milhões de habitantes, é a mais populosa da Indonésia.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, sigla em inglês), que acompanha a atividade sísmica em todo o mundo, registou o terremoto às 13:21 (hora local) e localizou o epicentro a 16,7 quilômetros (km) da cidade de Cianjur, que tem população de cerca de 170 mil pessoas.

Em outros vídeos que circulam na Internet, é possível ver pessoas em macas num hospital da região e várias outras a receber atendimento médico.

O tremor também causou danos a várias residências e infraestruturas nos arredores de Cianjur, que fica a cerca de 75 km de Jacarta, onde os moradores também sentiram os tremores, segundo relatos de usuários nas redes.

Por sua vez, a Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia (BMKG) estimou a magnitude do abalo em 5,6 e descartou perigo "potencial de `tsunami`".

Na sexta-feira(18), um sismo de magnitude 6,9 sacudiu a costa oeste da Indonésia e o epicentro foi localizado perto da pequena ilha de Enggano.

A Indonésia, com cerca de 275 milhões de habitantes, fica no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma área de grande atividade sísmica e vulcânica na qual são registrados cerca de 7 mil terremotos a cada ano, a maioria moderada.

