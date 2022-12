Astronautas chineses retornam à Terra após missão de seis meses

Três astronautas chineses pousaram de volta à Terra neste domingo (4) a bordo da cápsula de retorno da espaçonave Shenzhou-14, noticiou a emissora estatal CCTV, encerrando uma missão de seis meses na estação espacial chinesa.

Os três astronautas -o comandante Chen Dong e seus colegas de equipe Liu Yang e Cai Xuzhe- que supervisionaram o período crucial e final da construção da estação espacial, concluída em novembro, disseram que estavam se sentindo bem após o pouso em um áudio transmitido pela CCTV.

A cápsula pousou no área de Dongfeng, na região autônoma da Mongólia, no norte da China, às 20h09 (09h09, no horário de Brasília), com a equipe da agência espacial declarando toda a missão, que começou em 5 de junho, um "sucesso completo", segundo a CCTV.

A equipe no local de pouso carregou a tripulação de aparência exausta, um por um, e logo após às 21h todos os três haviam saído em segurança da cápsula, de acordo com a CCTV.

