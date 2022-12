Dina Boluarte é primeira mulher presidente do Peru

Dina Boluarte se tornou nessa quarta-feira (7) a primeira mulher presidente do Peru, ao fazer um juramento no Congresso após os parlamentares votarem pela destituição de Pedro Castillo, em uma escalada da crise política no país andino.

Advogada, 60 anos, ela exercia o cargo de vice-presidente no governo de Castillo, e até pouco tempo atrás ocupava o posto de ministra de Desenvolvimento e Inclusão Social do país.

Castillo foi removido após a votação de um julgamento político antecipado, horas depois de decretar a dissolução do Congresso, decisão que provocou demissões de ministros importantes do governo e foi denunciada como "golpe de Estado" por alguns membros do Parlamento.

Castillo havia sido convocado ao Congresso para responder a acusações de "incapacidade moral permanente" para governar, em meio a várias investigações sobre suposta corrupção no governo. O Congresso apurou a decisão e destituiu Castillo com 101 votos a favor - com o apoio de parlamentares de direita e esquerda -, seis contra, e dez abstenções.

Os Estados Unidos rechaçaram qualquer ato inconstitucional de Castillo para impedir que o Congresso cumprisse sua obrigação, disse a embaixadora norte-americana no país, Lisa Kenna, pelo Twitter.

Líder de esquerda que assumiu o poder em julho de 2021, Castillo havia anunciado um governo de "exceção", afirmando que convocaria eleições legislativas no prazo mais breve possível, e os representantes eleitos seriam constituintes facultativos que teriam o objetivo de elaborar nova Constituição em nove meses.

Há três décadas, o então presidente Alberto Fujimori, atualmente preso por abusos de direitos humanos e corrupção, determinou também a dissolução do Congresso, com medidas semelhantes em relação ao sistema judiciário.

Todas as autoridades do sistema judiciário condenaram a decisão de Castillo. "É um golpe de Estado, uma quebra da ordem constitucional", disse a jonalistas o presidente do Tribunal Constitucional do país, Francisco Morales.

Dina Boluarte chega ao poder para completar o mandato atual, que vai até 2026. Ela era investigada pelo Congresso por suposta infração constitucional, mas o Legislativo a absolveu nesta semana de todas as acusações.

Em seu primeiro discurso como presidente, pediu união no país e convocou as forças políticas e democráticas para integrar um gabinete de ministros de "todas as cores".

"Nesta ocasião, faço um pedido concreto à representação nacional, solicito uma trégua política para instalar um governo de unidade nacional", afirmou. "Solicito um prazo, um tempo valioso para resgatar o país da corrupção e do desgoverno".

O Peru tem vivido há anos constante turbulência política por causa de sucessivos conflitos entre Congresso e governo.

Desde 2016 o país teve cinco presidentes, incluindo Castillo. Em 2018, Pedro Pablo Kuczynski renunciou antes de uma votação de destituição, enquanto Martín Vizcarra foi destituído em 2020 pelo Parlamento.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.