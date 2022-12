EUA anunciam US$ 1,85 bi em assistência militar adicional à Ucrânia

Os Estados Unidos fornecerão US$ 1,85 bilhão em assistência militar adicional para a Ucrânia, incluindo a transferência do Sistema de Defesa Aérea Patriot, disse o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, em comunicado nesta quarta-feira (21).

O anúncio ocorre num momento em que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, está a caminho de Washington na quarta-feira para se encontrar com o presidente norte-americano, Joe Biden, e discursar no Congresso em sua primeira viagem internacional conhecida desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, 300 dias atrás.

A assistência inclui um crédito de US$ 1 bilhão para fornecer à Ucrânia "capacidades expandidas de defesa aérea e ataque de precisão" e US$ 850 milhões adicionais em assistência de segurança, disse Blinken.

"A assistência de hoje pela primeira vez inclui o Sistema de Defesa Aérea Patriot, capaz de derrubar mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos de curto alcance e aeronaves em um teto significativamente mais alto do que os sistemas de defesa aérea fornecidos anteriormente", disse Blinken em seu comunicado divulgado pelo Departamento de Estado.

Zelenskiy disse anteriormente que sua visita aos EUA visava fortalecer a "capacidade de resiliência e defesa" da Ucrânia em meio a repetidos ataques russos de mísseis e drones às capacidades de fornecimento de energia e água do país no auge do inverno no Hemisfério Norte.

