G7 inicia pressão sobre Rússia no valor do preço do petróleo

Um teto nos preços do petróleo transoceânico russo estabelecido pelo G7 entrou em vigor hoje (5), enquanto o Ocidente tenta limitar a capacidade de Moscou de financiar a guerra na Ucrânia, embora a Rússia tenha dito que não cumprirá a medida, mesmo que precise cortar a produção.

Os países do G7 e a Austrália concordaram na sexta-feira (2), com um teto de US$ 60 por barril do petróleo russo, depois que os membros da União Europeia (UE) superaram a resistência da Polônia, que queria um preço menor. A Rússia é o segundo maior exportador de petróleo do mundo.

O vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, chamou de interferência grosseira, que contradiz as regras do livre comércio e desestabilizará ainda mais o mercado.

"Vamos vender produtos petrolíferos apenas para os países que trabalharão conosco em condições de mercado, mesmo que tenhamos que reduzir um pouco a produção", disse Novak, a autoridade do governo russo encarregada do petróleo, gás, energia atômica e carvão, nesse domingo.

O acordo do G7 permite que o petróleo russo seja enviado para outros países, usando petroleiros, companhias de seguros e instituições de crédito do G7 e da UE, somente se a carga for comprada abaixo do limite de 60 dólares por barril.

Integrantes do setor e uma autoridade dos Estados Unidos (EUA) disseram, em outubro, que a Rússia pode ter acesso a navios-tanque suficientes para enviar a maior parte de seu petróleo além do limite, ressaltando os limites do plano mais ambicioso até agora para reduzir a receita da Rússia durante a guerra.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, afirmou que US$ 60 é muito alto para impedir que a Rússia trave a guerra na Ucrânia. "Você não chama de decisão séria definir esse limite para os preços russos, o que é bastante confortável para o orçamento de um Estado terrorista".

Os EUA e seus aliados impuseram sanções amplas à Rússia e enviaram bilhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia, desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro.

O presidente francês, Emmanuel Macron, no entanto, atraiu críticas da Ucrânia e de seus aliados do Báltico no fim de semana, por sugerir que o Ocidente deveria considerar a necessidade de garantias de segurança à Rússia se concordar em negociar para terminar a guerra.

O assessor de Zelenskiy Mykhailo Podolyak disse que o mundo precisa de garantias de segurança da Rússia, não o contrário.

Em sinal adicional de desconforto ocidental, em um impasse que criou crises de energia e refugiados na Europa, o chanceler alemão Olaf Scholz alertou hoje contra a criação de nova Guerra Fria, dividindo o mundo em blocos.

