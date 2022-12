Ministro do Interior da Suíça é eleito presidente pela segunda vez

O atual ministro do Interior suíço, Alain Berset, foi eleito hoje (7) como novo presidente do país, após ter vencido uma votação no Parlamento. Ele deverá posse em 2023, substituindo Ignazio Cassis.

Esta será a segunda vez que Berset assume o cargo de presidente da Suíça, depois de ter desempenhado a função entre janeiro e dezembro de 2018.

Os ministros suíços assumem a presidência por um ano, de forma rotativa.

Compete ao presidente liderar reuniões de governo e cumprir deveres cerimoniais.

O presidente da Suíça não exerce competências de chefe de Estado. De acordo com a Constituição, essa competência cabe ao Conselho Federal, que representa as funções de chefe de Estado e de Governo.

Em caso de empate no Conselho Federal, cabe ao presidente o voto de qualidade.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.