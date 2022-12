Zelenskiy pede ao G7 que forneça gás natural e armas de longo alcance

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, fez um apelo ao Grupo dos Sete (G7) nesta segunda-feira para que ajude seu governo a obter mais 2 bilhões de metros cúbicos de gás natural e forneça ao país tanques modernos, unidades de artilharia e cartuchos, assim como armas de longo alcance.

Falando remotamente por videoconferência a um encontro do G7 organizado pela Alemanha, Zelenskiy também fez um apelo à Rússia para dar um passo "substantivo" rumo a uma resolução diplomática da guerra na Ucrânia e sugeriu que Moscou retirasse suas tropas até o Natal.

"Se a Rússia conduzir uma retirada de suas forças da Ucrânia, então também garantirá um fim confiável das hostilidades", disse.

"Não vejo razão para que a Rússia não faça isso agora --a tempo do Natal."

A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro e os combates estão em curso no sul e no leste do país, e Moscou nas últimas semanas lançou ondas de mísseis sobre a infraestrutura energética ucraniana.