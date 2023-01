Aumenta para 35 número de mortos no ataque russo a Dnipro

Subiu para 35 o número de pessoas mortas no ataque russo, sábado (14), que atingiu um edifício em Dnipro, no Leste da Ucrânia. Segundo o governo regional, entre as vítimas estão duas crianças.

"Trinta e nove pessoas foram salvas, 75 ficaram feridas", informou Valentyn Reznichenko, governador regional de Dnipropetrovsk. Ele disse ainda que falta localizar mais 35 pessoas que, presumivelmente, estavam no prédio no momento do ataque.

O primeiro balanço indicava a morte de 25 civis, entre eles uma criança.

Neste domingo (15), o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, afirmou que foram destruídos 72 apartamentos e danificados mais de 230, na sequência do mesmo ataque, feito na região russa de Kursk, pelas forças de Moscou.

Zelenskiy garantiu que enquanto houver a menor hipótese de salvar vidas em Dnipro, as equipes de resgate vão lutar por cada pessoa.

O presidente ucraniano condenou o silêncio da Rússia. Disse que se trata de um "silêncio covarde".

*É proibida a reprodução deste conteúdo.