Barco vira e mata pelo menos 10 crianças no Paquistão

Ao menos 10 crianças morreram quando um barco que transportava alunos de uma escola religiosa virou no noroeste do Paquistão, disseram autoridades. O acidente foi ontem (29).

Cerca de oito estudantes ainda estão desaparecidos, enquanto sete feridos foram levados a um hospital.

O comissário distrital de Kohat, Mahmood Aslam, disse que cerca de 50 alunos de uma escola religiosa local se reuniram perto do lago Tanda para um piquenique. Vinte e cinco se aventuraram na água em um barco que acabou virando. O lago havia sido fechado por autoridades para passeios recreativos.

Os alunos que morreram tinham entre sete e 12 anos. Mergulhadores militares paquistaneses estão ajudando nos esforços de resgate e recuperação. Imagens de vídeo de emissoras locais e nas mídias sociais mostraram equipes de resgate na água.

O naufrágio aconteceu no mesmo dia em que mais de 40 pessoas morreram quando um ônibus mergulhou em um penhasco no sul do Paquistão.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.