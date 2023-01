Daniel Alves é detido na Espanha acusado de agressão sexual

A polícia espanhola deteve nesta sexta-feira (20) o jogador brasileiro Daniel Alves depois que ele foi interrogado em uma delegacia de Barcelona por causa de acusações de que teria agredido sexualmente uma mulher.

O ex-lateral do Barcelona e da seleção brasileira está sob investigação por uma alegação de que teria assediado sexualmente uma mulher em uma boate na Espanha no mês passado, informou a Suprema Corte da Catalunha na semana passada.

A imprensa espanhola tem noticiado que uma mulher acusa Alves de tocá-la por baixo de sua roupa íntima sem seu consentimento quando ela estava com amigos em uma boate em dezembro de 2022.

Um porta-voz de Alves, procurado pela Reuters para comentar o caso, disse que o jogador "nega veementemente" todas as acusações. Alves está atualmente no México jogando pelo Pumas.

O lateral se tornou o brasileiro mais velho a disputar uma partida da Copa do Mundo quando foi capitão da seleção no jogo contra Camarões, no Catar, no início de dezembro.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.