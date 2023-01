Japão endurece controle de fronteiras para viajantes da China

O Japão vai endurecer suas medidas de controle de fronteira para viajantes vindos da China por causa da covid-19 a partir de 8 de janeiro, disse o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, nesta quarta-feira (4).

Entre as medidas estão a exigência de resultados de teste de coronavírus negativo antes do embarque para passageiros em voos diretos da China, disse Kishida, reforçando as medidas de emergência adotadas pelo Japão em 30 de dezembro.

O Japão continuará a pedir às companhias aéreas que limitem voos adicionais da China, disse Kishida em uma entrevista coletiva de Ano Novo transmitida pela TV.

