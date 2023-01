OMS alerta para aumento da covid-19 no período de férias chinês

A população chinesa está preocupada com a possibilidade de transmitir a covid-19 para seus parentes idosos, à medida que planejam retornar às suas cidades natais para o período de férias. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a época pode desencadear um surto violento do vírus.

O feriado do Ano Novo Lunar, que começa oficialmente em 21 de janeiro, é retomado após a China abandonar no mês passado um regime rígido de controle do vírus - com lockdowns em massa - que gerou frustração generalizada e levou à realização de protestos históricos.

A medida permite que o vírus circule entre uma população de 1,4 bilhão de pessoas que carece de imunidade natural, tendo sido resguardada da infecção desde que ela surgiu pela primeira vez no final de 2019, e inclui muitos idosos que não estão totalmente vacinados.

O surto que se espalha das megacidades chinesas para as áreas rurais com recursos médicos mais escassos está sobrecarregando hospitais e crematórios.

Com poucos dados oficiais da China, a OMS disse nessa quarta-feira que controlar o vírus durante o período de férias, considerado a maior migração anual de pessoas no mundo, será desafiador.

Alertas de importantes especialistas em saúde da China, aconselhando que as pessoas evitem contato com parentes idosos durante as férias, ficaram entre os mais lidos no Weibo, uma plataforma chinesa semelhante ao Twitter, nesta quinta-feira (12).

"Essa é uma sugestão muito pertinente, voltar para a cidade natal ou colocar a saúde dos idosos em primeiro lugar", escreveu um usuário. Outro disse que não ousava visitar a avó e deixaria presentes para ela na porta.

"É quase Ano-Novo e temo que ela fique solitária", escreveu o usuário. Mais de 2 bilhões de viagens são esperadas por toda a China durante o período mais amplo do Ano Novo Lunar, que começou em 7 de janeiro e dura 40 dias, segundo o Ministério dos Transportes. Isso é o dobro do volume de viagens do ano passado e 70% do observado em 2019, antes do surgimento da pandemia na cidade de Wuhan, no centro da China.

Falta de dados

Governos estrangeiros e a OMS criticam a China por não ser direta sobre a escala e a gravidade do surto no país, o que tem levado várias nações a impor restrições a viajantes chineses.

O país registrou cinco mortes ou menos por dia ao longo do mês passado, números inconsistentes com as longas filas observadas nas funerárias. A China não informou os dados de mortes por covid-19 na terça e na quarta-feira.

Liang Wannian, chefe de um painel de especialistas em covid-19 sob a autoridade de saúde da China, disse a repórteres que as mortes só conseguem ser contabilizadas com precisão após o fim da pandemia.

Embora especialistas internacionais em saúde tenham previsto pelo menos 1 milhão de mortes relacionadas à doença neste ano, a China registrou pouco mais de 5 mil desde o início da pandemia, uma fração do que outros países têm notificado à medida que reabrem suas economias.

