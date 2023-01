Secretário-geral da Otan faz alerta sobre subestimar ambições russas

O secretário-geral da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, disse nesta quinta-feira (5) que seria perigoso subestimar a Rússia e as ambições do presidente Vladimir Putin, em meio à guerra na Ucrânia.

"Eles demonstraram grande vontade de tolerar perdas e sofrimento", disse Stoltenberg em conferência de negócios na Noruega.

"Não temos nenhuma indicação de que o presidente Putin tenha mudado seus planos e objetivos na Ucrânia. Portanto, é perigoso subestimar a Rússia", afirmou.

